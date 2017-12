Zidane contesta al entrenador del Gremio: "Cristiano es mucho mejor jugador que él"

Sobre la final ante Gremio

"Estamos convencidos de que tenemos que hacer un partido mejor que el otro día".

"Estamos aquí para defender nuestro trofeo. Vamos a tener que jugar un muy buen partido. Tenemos que demostrar que estamos creciendo".

"Lo bueno que tiene la gente que trabaja para este club es el día siguiente. Queremos hacer historia".

Defiende a Benzema

"Voy a defender a Benzema hasta la muerte, es uno de los mejores jugadores de equipo"

"No solo me interesa el gol. Benzema es diferente, no va a marcar 50 goles pero hace otras cosas que me gustan más para el equipo".

Sobre el regreso de Bale

"Estoy muy contento por él y por el equipo. Le veo bien, muy contento y alegre con los compañeros".

Se refiere a Salah

"Es un gran jugador. Lo demostró e la Roma y ahora en el Liverpool. Está creciendo y es joven".

Contesta a Renato Gaucho, entrenador del Gremio (dijo que él fue "mejor que Cristiano Ronaldo. El portugués fuera del área no tiene mucha influencia en el juego")

"Para mí Cristiano es mucho mejor que el entrenador de Gremio como jugador. Lo ha demostrado".

"Al entrenador del Gremio lo vi jugar y decir que es el mejor, es un poco fuerte. Pero ha sido buen jugador".