Zidane: "Ahora el Barcelona va a ganar la Liga y nosotros no valemos nada"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que "volvería a hacer lo mismo" en la reaparición de Gareth Bale como titular en el clásico ante el Barcelona, en el que se lesionó el sóleo que tenía sano, el izquierdo, del que dijo es "poca cosa" pese a que el parte médico señala lesión de grado dos.

El técnico madridista no se arrepiente de la decisión tomada y dejó claro que la repetiría porque cree ciegamente en su jugador, que le comunicó que estaba sin ninguna molestia para jugar. "Si repetimos la charla que tuvimos volvería a hacer lo mismo. Entrenaba sin molestias ni nada, con normalidad. Al final pasa esto y no lo puedes evitar. Lo importante es la claridad entre él y yo y nada más. Confío en todo lo que me digan los jugadores. Se ha hecho daño, no podemos estar contentos pero es poca cosa, vamos a ver el tiempo que se queda fuera pero espero que esté con nosotros rápidamente", manifestó en rueda de prensa.

Pese a que el grado de la nueva lesión muscular invita a pensar que la baja de Bale será entre tres y cuatro semanas, viendo el tiempo que tardó en recuperarse de la misma lesión en otras ocasiones, Zidane fue optimista tras hablar con los médicos que estuvieron en el estudio radiológico al galés.

"Es poca cosa aunque ponga que es de grado dos"

"Ojalá esté con nosotros antes del final de temporada. Digo que es poca cosa aunque ponga grado dos es igual, ahí son los médicos que me dicen las cosas y es poco. En poco tiempo queremos que esté con nosotros. Siempre confío en la gente que trabaja aquí y en lo que me dicen", afirmó.

Reconoció el técnico madridista que su jugador está disgustado al tener que volver a pasar por lo mismo que acababa de superar. "Se ha hecho daño y estamos, él el primero, disgustados, pero estaba al cien por cien como me dijo. Los dos entrenamientos antes del partido estaba perfecto".

"Luego pasa eso y son cosas del fútbol que no podemos evitar. Cuando uno se hace daño el jugador no quiere, desea jugar, pero cuando tienes una lesión larga y vuelves es difícil, el tiempo de recuperación no es el mismo. Parece que estas bien pero vuelves y sale otra molestia. Es una nueva lesión pero es muy poca cosa y esperamos que vuelva rápido", insistió.