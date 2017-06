Yeray Álvarez: "Tranquilos que esta pelea la voy a ganar, me levantaré mil y una veces"

ATHLETIC CLUB | SUFRE UNA RECAÍDA DE SU TUMOR

El central del Athletic lanzó un emotivo mensaje después de que se conociera que deberá someterse a quimioterapia al detectarse una anomalía en la última revisión de tumor. "Cuando parece que lo has tumbado se levanta y te vuelve a golpear, pero tranquilos que esta pelea la voy a ganar con toda esa gente que me apoya y si tengo que volver a tumbarlo lo volveré hacer y me levantaré mil y una veces", escribió Yeray en su cuenta de Instagram.