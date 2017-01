Yeray Álvarez, tras ser operado de su cáncer testicular: "Me he dado cuenta de quién es la gente que de verdad importa"

El jugador del Athletic Club Yeray Álvarez, a quien el pasado martes se le extirpó el testículo afectado de cáncer, ha agradecido los mensajes de apoyo recibido desde que se conociera la noticia y ha subrayado que "gracias a esto" se ha "dado cuenta de quién es la gente que de verdad importa".

A través de un mensaje publicado este domingo en su cuenta de Instagram el defensa vizcaíno confiesa que "quizás no sea la mejor manera de empezar el año 2017, pero gracias a esto me he dado cuenta de quien es la gente que de verdad importa y la que te apoya en los peores momentos".

Operado con éxito

"Gracias a toda la gente que ha dejado su mensaje su foto su visita o cualquier cosa por animarme #eskerrikaskodenoi (gracias a todos) #urteberrion2017 (feliz año nuevo 2017)", concluye el bravo central de Baracaldo.

A Yeray le fue detectado un tumor en el testículo derecho el 23 de diciembre del que fue intervenido "sin incidencias" el pasado miércoles en el Hospital de Cruces. Tras permanecer en observación durante 24 horas el jugador descansa desde el jueves en su domicilio.