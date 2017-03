Xavi: "Soñando mucho, imagino un 4-0 para el Barça al final del tiempo normal y 5-0 en la prórroga"

En una entrevista para 'Le Parisien', Xavi ha hablado de la previa del Barcelona y el PSG y cómo ve el futuro de ambos equipos.

Remontada y pronóstico: "Soñando mucho, imagino un 4-0 para el Barça al final del tiempo normal y 5-0 en la prórroga. Dicho esto, si soy realista, hay que reconocer que será muy difícil".

Verratti: "Creo que se parece a mí. Buscará la pelota por abajo, irá hacia delante y organizará el juego. Rabiot es más como Iniesta, tiene gran proyección. Matuidi, sin tener una buena técnica, tiene también este registro. Verratti es pequeño, como yo y nunca pierde un balón, como yo. Es un jugador que me gustaría ver en el Barcelona".

¿Algun fichaje del PSG para el Barça?: "Verratti sería el primero. Con el debido respeto al PSG, el Barça no tiene grandes necesidades. Para mí, los tres de arriba son los mejores delanteros del mundo. Busquets es el mejor en su posición. Iniesta también. El recluta ideal para el Barcelona es Verratti".

Entrenar al Barça: "Es un sueño y se está convirtiendo en un proyecto. Estoy intentando entrenarme para esto. Hay muchas cosas nuevas que aprender para hacer frente a un vestuario de 25 jugadores, con el personal técnico y médico".

¿Sucesor de Luis Enrique?: "No. Todavía no he aprobado los exámenes. Todavía pienso como un jugador de fútbol en lugar de como entrenador. La próxima temporada será la última como jugador, luego ya veremos".

Sobre Emery: "Hablé con los dueños del PSG sobre si deberían fichar a Emery y muchas veces les hablé de él, pero aconsejar no es la palabra. Nunca me lo preguntaron directamente".