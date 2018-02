Xavi Hernández atiza al Real Madrid: "Hacen daño al rival sin nada"

Xavi Hernández sigue al minuto la actualidad del fútbol. La del Barcelona... y la del Real Madrid. En declaraciones a 'So Foot', el ex azulgrana ha pasado análisis al encuentro que disputaron los blancos contra el PSG y lo cierto es que los de Zidane no salen demasiado bien parados. "Hacen daño al rival sin nada", afirma.

"El PSG estuvo cerca del 1-2, pero el Real Madrid tiene algo. Con nada, hacen daño al rival. Una contra, un córner... es bastante para que ganen 3-1. Contra ellos nunca puedes perder tu oportunidad, porque de castigarán", dice.

Para Xavi, además, parece que es una injusticia que el PSG perdiera 3-1: "Lo normal es que hubiera sido um 1-2, un 1-1 o un 2-2. Es inexplicable. El Real Madrid no juega, simplemente gana. En la segunda parte el PSG dominó claramente durante un momento. No marcaron el segundo y perdieron por dos goles. Yo lo viví con el Barça. No puedes lamentarte porque si lo haces ya te marcan un gol al contragolpe".

El mediocentro establece además una comparativa sobre Real Madrid y Barça: "El Real Madrid gana aunque juegue mal o aunque no sea el mejor. El Barcelona no sabe hacer eso. Si juega mal pierde. Y si juega regular empata. ¿Fue mejor el Madrid al PSG? Para mí no, pero no les importa ser superiores o dominar o ser dominados. Por eso son tan difíciles de ganar. El PSG jugó como el Barça en el Bernabéu. Emery demostró con su cambio de Cavani por Meunier que estaba controlando el partido".