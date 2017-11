Xabi Alonso, sobre el Real Madrid: "Queda mucha Liga y pueden cambiar las tornas"

"Valoro que queda mucha Liga, en poco tiempo pueden cambiar las tornas. Ahora, evidentemente, la distancia es muy amplia entre el Barça y el Madrid, pero el Barça tiene una salida complicada, también tiene que venir al Bernabéu y todo puede cambiar rápidamente", aseguró el exjugador madridista entre 2009 y 2014.

Por lo tanto, el que fuera centrocampista de la Real Sociedad, el Eibar, el Liverpool inglés o el Bayern Múnich alemán, además del club blanco, dijo que los hinchas del Real Madrid deben "seguir confiando".

"Hay que seguir confiando, el equipo es muy bueno y creo que todavía puede pasar de todo", añadió.

Alonso ve "como siempre" al portugués Cristiano Ronaldo, que solo ha marcado un gol en LaLiga pero marcó dos el martes al APOEL chipriota en la Liga de Campeones, y no tiene "ninguna duda" de que aportará al equipo en los momentos fundamentales de la temporada.

"No tengo ninguna duda de que en los momentos fundamentales de la temporada Cristiano va a estar ahí. El año pasado estuvo ahí y tuvo un final de temporada espectacular y cuando el equipo le necesitaba fue decisivo. Le veo igual de competitivo, con las mismas ganas de siempre de ser el mejor y esa es su forma de competir y de ser", señaló.

Sobre la situación de sus exequipos en la Liga de Campeones, Liverpool, Bayern y Madrid, recordó que los tres están "prácticamente clasificados" para octavos de final.

"El Madrid es uno de los grandes favoritos, ha ganado las dos últimas y está entre los favoritísimos para repetir, y si hace tres consecutivas sería fantástico", manifestó.

"El Bayern y el Liverpool son dos históricos, saben lo que es ganar, saben que a ida y vuelta Anfield y Allianz apretan mucho y no serán rivales sencillos. Puede pasar de todos y tienen posibilidades. La Real ojalá siga en la Liga Europa también, así que va bien la temporada", añadió.

Respecto a su futuro como entrenador, un paso que anunció a través de un vídeo en sus redes sociales, Alonso dijo que no tiene "ninguna prisa" en comenzar la preparación, ya que está "disfrutando del tiempo libre" tras la retirada del fútbol en activo.

"Todavía no me estoy preparando, estoy disfrutando del tiempo libre, viendo fútbol, pero no estoy preparándome ni haciendo el curso ni nada. No tengo ninguna prisa", zanjó.

Xabi Alonso participó junto al jugador del Atlético de Madrid 'Koke' Resurrección en un acto publicitario en la Plaza de Toros de Vista Alegre