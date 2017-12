Xabi Alonso desvela el plan que ideó el Madrid de Mourinho para frenar a Messi

El exjugador del Real Madrid, Xabi Alonso ha repasado gran parte de su carrera en 'Ecos del Balón', donde ha destacado los aspectos positivos y negativos de su vida desde que se convirtió en futbolista profesional.

Una de las cosas que ha querido destacar el tolosarra es la dificultad de enfrentarse a Juan Carlos Valerón, el primer futbolista que le llamó la atención en primera división: "No sabía lo que tenía que hacer para quitarle la pelota. Me la enseñaba, yo iba, me la escondía y pum: se iba"

Su paso por la Premier League

"En Liverpool nos faltó el futbolista diferente. Teníamos muy buena plantilla pero nos faltaba ese crack que te rompe todo con una jugada"

Su etapa en el Madrid de Mourinho

"El famoso partido del 5-0 en el Camp Nou nos hizo cambiar muchas cosas. En ese momento no estábamos al nivel para competir contra aquel Barça. Pero al año siguiente ya notamos que sí podíamos. A finales de 2011 estábamos pletóricos, en cualquier jugada éramos capaces de ganar cualquier partido. También había fases en las que no éramos dominantes pero el control era también nuestro. Por ejemplo, había la sensación de que cada córner en contra era más una ocasión de gol a nuestro favor que para nuestro rival".

Jugar contra Leo Messi

"Messi me ha hecho mucho daño, yo lo he sufrido mucho. Nos hizo estrujarnos mucho la cabeza. Hablábamos mucho con Mourinho y con Sergio Ramos. ¿Cómo nos estaba haciendo daño? ¿Cómo lo podíamos controlar? Jugaba Messi y, por detrás, de interior derecho, Xavi. Y te provocaban. Xavi me enseñaba el balón, yo iba, Messi se metía en mi espalda y tenía que salir Sergio a por él, y nos machacaba. Sólo empezamos a controlar a Messi cuando fui yo, y no Sergio, quien se encargó de su desmarque. Xavi me llamaba, pero yo me quedaba con Messi y así Sergio no tenía que salir, y a partir de ahí, lo controlamos bastante bien. Sacrificábamos metros y poder robar para priorizar en Messi. Y cuando le controlamos en esa posición, los Barça-Madrid se igualaron".

A las órdenes de Guardiola

"En el Bayern, jugábamos 90 minutos en campo contrario. Yo no cubría tantas distancias, guardaba mi posición y hacía esfuerzos medidos. De cara a mis últimos años, eso me vino muy bien. Y aprendí muchísimo. Fue muy enriquecedor".