Wenger sobre Benzema: "No tenemos ninguna necesidad de fichar delanteros"

EL NOMBRE DEL FRANCÉS SE VINCULA A VARIOS CLUBES INGLESES

El entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, habló sobre la posible salida del delantero, Karim Benzema, del Real Madrid. El entrenador francés admitió que no necesitan reforzar su equipo en el mercado invernal: "No tenemos ninguna necesidad de fichar a delanteros. Nuestro ataque está bien cubierto, tenemos una gran plantilla y no vamos a acudir al mercado".