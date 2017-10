Wayne Rooney trabaja de jardinero como labor comunitaria por dar positivo en un control de alcoholemia

Wayne Rooney ya ha comenzado su labor social tras dar positivo en un control de alcoholemia. El jugador, que se declaró "culpable", debe hacer 100 horas de servicios comunitarios y de momento se ha decidido por la jardinería.

El 'Mirror' 'cazó' al jugador del Everton entrando en un centro de jardinería, donde lleva ya un total de dos días de labores para la comunidad.

Un trabajador del centro reconoció al 'Mirror' que Rooney se lo está tomando en serio: "No le importa mancharse las manos. Realmente parece que lo está disfrutando. Se le ve involucrado, sabe que lo tiene que hacer".

Dos días lleva, unas 12 horas de trabajo que empiezan a las 08:40 a las 15:04, más o menos. Rooney se pone su cazadora verde y su labor consiste en tareas de mantenimiento.

