Wang Jialin, presidente del grupo Wanda: "El Atlético de Madrid no da dinero, lo quema"

"ME ENCANTA EL DINERO", ASEGURÓ EN DAVOS

El presidente y fundador del grupo Wanda, Wang Jianlin, ha dicho en el Foro Económico Mundial de Davos que su inversión en el Atlético de Madrid, del que posee un 20%, "no da dinero, el Atlético quema el dinero", aunque ha admitido que el fútbol le permite acceder a nuevos negocios.

Jianlin, considerado el hombre más rico de China, ha acudido al Foro de Davos para someterse a las preguntas del público y no ha participado en ninguna mesa redonda. El empresario chino ha aclarado que invertir en un club de fútbol no es, ni por asomo, rentable, como puede serlo el sector inmobiliario o del entretenimiento.

"Me encanta el dinero"

Pero, aunque ha reconocido que le gusta más "el dinero que el deporte", ha explicado que a través del fútbol y de otros deportes, como el ciclismo, se puede acceder a eventos y negocios a nivel global, en los que de otro modo es muy difícil entrar. Wanda ya es uno de los seis principales patrocinadores del órgano rector del fútbol mundial, la FIFA.

"Me encanta el fútbol", ha asegurado, y si da dinero, mejor, porque "me encanta el dinero". Su reciente entrada en el mundo del ciclismo, de momento en China, obedece al gran potencial que ve en este deporte, y al hecho de que otros grandes grupos inversores no hayan abierto ese camino.

Con ganas de expandirse

Jianlin, que fundó Dalian Wanda en 1988, es el hombre más rico de China, según la revista Forbes, que estima su fortuna en 32.100 millones de dólares. Además de en el sector inmobiliario -compró el Edificio España en Madrid y lo revendió posteriormente al empresario Trinitario Casanova-, su grupo tiene intereses en la industria cinematográfica.

De ahí que haya asegurado: "Si ellos están dispuestos a vender, estoy dispuesto a comprar los estudios Paramount", uno de los seis mayores de Hollywood. Entre sus proyectos mas inmediatos, Jianlin ha explicado que ya ha empezado a invertir en el sector hospitalario en China, y también en una compañía de internet, si bien no ha desvelado si espera competir con Google o con Microsoft.