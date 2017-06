Vitolo: "Sería bonito volver a Las Palmas"

El 'caso Vitolo' puede ser uno de los culebrones del verano. El jugador, ahora en el Sevilla, es uno de los objetos de deseo de un Atlético que no puede inscribir jugadores hasta el mes de enero. Por ello, los rojiblancos buscan la fórmula para contentar a Diego Simeone y a un futbolista que no quiere estar parado hasta el invierno, sabiendo que este 2018 hay Mundial.

Todo pasa por una cesión a la UD Las Palmas, algo que el jugador no vería ni mucho menos con malos ojos según lo que ha dicho en ExpoFútbol: "Sería bonito volver. Estaría con mi familia y con mis amigos. Estaría bien, pero como te digo no hay nada todavía y aún no puedo decir nada".

El Sevilla, ante el interés del Atlético, se ha remitido a su cláusula para dejar salir al jugador canario. Los rojiblancos deberían abonar 40 millones de euros para hacerse con un jugador que es prioridad para Simeone.