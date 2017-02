El Villarreal sueña con la cuarta plaza y el Osasuna salir del pozo

En El Sadar, se abrirá la actividad futbolística con el partido entre Osasuna, último clasificado y ya seriamente urgido de puntos, y el Villarreal, sexto en la tabla y que, pese a sus bajas, no quiere dejar pasar la oportunidad para seguir al acecho de la cuarta plaza que da acceso a la previa de la 'Champions', actualmente a seis puntos.

La situación no es tan positiva para el conjunto 'rojillo', que sólo suma diez unidades y que tiene a nueve la salvación, por lo que su misión es empezar a sumar de tres en tres sin dejar escapar más en casa, a donde regresa tras dos salidas negativas con sendas derrotas sin marcar siquiera.

El Sadar aún no ha visto ganar este año a un Osasuna, que ha encadenado cuatro derrotas seguidas y que no gana desde que se impusiese en Ipurua el 17 de octubre. Pese a todos, el equipo pide a su gente que no decaiga y que les dé ese plus para batir a un visitante sólido.

El Villarreal baja su rendimiento lejos de su estadio, pero sólo ha perdido dos partidos y únicamente ha encajado seis goles en diez visitas, muestra de una solidez que espera no se vea resentida por la lesión del 'Zamora' Sergio Asenjo.

Además del palentino, Fran Escribá tampoco podrá contar con Adrián López, Sansone, José Angel y Cheryshev, por lesión, ni con Bruno Soria ni Mario Gaspar por sanción. Las bajas arriba podrían dar la oportunidad a Roberto Soldado, en su vuelta a una de sus 'casas', de volver a ser titular.

Además, el Villarreal tampoco puede sumar una nueva derrota tras la polémica del pasado domingo ante el Real Madrid si no quiere perder la sexta plaza, acechado por el Eibar y el Athletic, y a la que quieren llegar el Celta y el Espanyol que se ven las caras en Balaídos.