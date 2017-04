Villa maravilla de nuevo a la MLS con un golazo desde 50 metros de distancia

David Villa sigue dejando claro que es uno de los mejores delanteros del mundo. En la MLS, o esté donde esté. El punta marcó un soberano golazo con el New York City desde unos 50 metros de distancia y dejó con la boca abierta a Andrea Pirlo. "Es de los mejores goles que he visto en mi carrera", dijo el italiano.

Por muchos años que pasen, David Villa sigue siendo un delantero total. Lo es tanto dentro del área como fuera de ella, y es que el 7 ha vuelto a demostrar que tiene la portería entre ceja y ceja en su partido de MLS con el New York City. Sin pensárselo, el Guaje cogió el cuero en el mediocampo y desde ahí soltó un voleón tremendo que se coló en las redes del Philadelphia Union. Tan solo estaba a unos 50 metros de distancia...

Tal ha sido el golazo marcado por el asturiano que las reacciones no se han hecho esperar. Andrea Pirlo, compañero en el NY City, no ha dudado en calificar dicho tanto como "uno de los mejores" que ha visto en toda su carrera. E Iker Casillas, por medio de Twitter, ha 'pedido' a Julen Lopetegui que no pierda de vista a Villa para un posible regreso a la Selección.