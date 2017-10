Varane, sobre su futuro en el Real Madrid: "Ser hombre de un solo club, ¿por qué no?"

Raphael Varane, defensa del Real Madrid, tiene claro que quiere seguir muchos, muchísimos años, en el club blanco. "Siempre quise estar en un proyecto a largo plazo e instalarme aquí. Es un club inmenso. No me fijo un límite", dice.

"Siempre quise instalarme a largo plazo en el Real. Es un club inmenso. No me fijo un límite", indicó en una entrevista concedida al diario 'L'Équipe', difundida el mismo día en que la selección francesa se enfrenta a la búlgara en un encuentro valedero para el Mundial de 2018.

Varane, que renovó este septiembre con el Real Madrid hasta junio de 2022, señala que el hecho de que se cuente con él para los partidos importantes ha supuesto un punto de inflexión. "Cambia muchas cosas. Nunca he tenido demasiado de lo que quejarme sobre mi tiempo de juego, pero también se te dan responsabilidades. Es importante sentir que cuentas para el equipo. Es el caso", indicó el francés.

El defensa admitió que en los últimos meses ha habido altibajos, pero le quitó importancia y reafirmó su intención de no cambiar de camiseta: "Es normal que de vez en cuando haya nubarrones". "En junio de 2016, hablamos sobre mi futuro con el club, que me propuso un proyecto muy interesante, de acuerdo con lo que esperaba. Ser hombre de solo un club, ¿por qué no? Era ya lo que pensaba cuando prolongué mi contrato en 2014", apuntó.