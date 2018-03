Valverde: "Preferiría que Griezmann se guarde los goles para otra ocasión"

Partido clave

"Somos los dos primeros de la Liga y es un partido atractivo. Los tres puntos valen mucho".

Puntos importantes

"No es una final, aunque te lo tienes que tomar como tal. Son tres puntos muy importantes pero quedará todavía un mundo".

En un buen momento

"Considero que llegamos en un buen momento los dos equipos. Ellos han hecho nueve goles en dos partidos".

Momento muy peligroso de la temporada

"Ahora los puntos valen más y los partidos son más decisivos. Los partidos ahora no se suman, se restan".

El papel de Griezmann

"Preferiría que Griezmann se guardara los goles para otra ocasión. Pertenece al Atleti. No puedo adivinar su futuro".

La dupla Costa-Antoine

"Tenemos que controlar los espacios y la sociedad de Koke con Griezmann y Diego Costa".

Un premio "jugoso"

"Si ganamos, dejamos al Atleti a ocho puntos. Es un premio muy jugoso y tenemos que poner toda la carne en el asador".

El calendario

"Tenemos que acostumbrarnos. No quiero hacer hincapié".

El aliento del Camp Nou

"Esperamos que la gente responda y estamos seguros de que lo van a hacer".

Las rotaciones

"Se trata de ganar. Si rotas es para refrescar al equipo pero siempre con intención de ganar".

Lo tiene claro

"Tengo decidido el once ante el Atleti".

Griezmann... ¿futuro azulgrana?

"Griezmann es un gran jugador. Está en un gran momento de forma pero no voy a hablar de un jugador de otro equipo al que además nos enfrentamos".

El penalti de Mateu

"He visto las imágenes del penalti de Las Palmas y no lo he descifrado todavía pero es una decisión del árbitro".

Esperando al VAR

"Me parece una buena noticia la incorporación del VAR".