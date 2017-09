Valverde: "Se habla de tripletes y sextetes con una ligereza..."

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que las loas que pueda estar recibiendo por su buen inicio de temporada en el estreno en el banquillo blaugrana se deben únicamente a que los resultados han acompañado y hace que todo se vea "de color de rosa", por lo que ha añadido que deben ganar al Sporting de Portugal este miércoles en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones para que todo siga siendo así.

"Sé el ruido mediático que genera el FC Barcelona y sé que si ganas todo es de color de rosa y si no ganas es al revés. Siempre hay que volver a ganar para que siga así", manifestó el técnico blaugrana en rueda de prensa en el Estadio José Alvalade de Lisboa, donde este miércoles disputan la segunda jornada de la fase de grupos de la 'Champions'.

Cree, pues, que sólo la continuidad de las victorias les seguirá brindando halagos. "Me refería cuando decía que el mes pasado era una hecatombe y ahora no es que esto cambia de la noche a la mañana. Tenemos que mantener el nivel porque no queremos que el mes que viene sea de esa otra manera", especificó.

Los puntos fuertes del Sporting

"El fútbol funciona por resultados, cuando ganas todo lo que haces parece que está bien y al mes siguiente, haciendo lo mismo, quizá todos piensan que lo haces mal. Por lo que te alaban te pueden criticar después. Intentaremos seguir ganando porque esto da tranquilidad", apostilló al respecto.

Para ello, deben ganar a un Sporting de Portugal que ganó en la primera jornada al Olympiacos y que es un equipo "muy fuerte". "El año pasado hizo una gran temporada y ha empezado muy bien, el otro día cedió su primer empate en Liga, y ha ganado a Olympiacos. Son rapidísimos, los exteriores son rápidos y el centro del campo lo manejan bien. Están acostumbrados a dominar, se manejan bien tanto en control del juego como a la contra", destacó del rival.

"Tenemos que tener en cuenta a Martins, a Acuña, a Fernandes, que marca golazos desde lejos... Un poco tener en cuenta a todo el bloque, porque juegan bien y mantienen el orden con Carvalho en el centro. La velocidad que tienen los de delante, y luego Bas Dost, que es muy alto, o Doumbia arriba que es más rápido", argumentó al respecto.

El marcaje de Maffeo a Messi

Valverde está centrado en ganar al Sporting y negó estar mirando más allá. "Me contento con ganar mañana y no miro mucho más allá. Hace años se hablaba de ganar un título y ahora se habla del triplete y del sextete con una ligereza... Vamos a empezar por el partido de mañana y ya veremos", apuntó.

"Es un gran escenario y un gran rival, de nivel. Lo más importante es que es el más cercano y al que tenemos que ganar. Tenemos todo para ganar y hay que intentarlo mañana. La complicación son los contrarios, los rivales, la competición tiene su ritmo y somos conscientes del nivel que hay y de los rivales que tenemos delante. Estamos ante un rival de mucha entidad", avisó sobre el Sporting.

Por otro lado, preguntado sobre si el marcaje al hombre que recibió Messi en Girona podría tener continuidad, le restó importancia ya que él, con el Athletic, lo hizo una vez y ya no repitió porque no estaba seguro de su utilidad para frenar al argentino. "Cada equipo es libre de proponer el juego de ataque que quiere y el juego defensivo que cree conveniente. Nosotros intentamos sacarle partido a lo que propone el rival, y superarlo con los argumentos que tenemos", manifestó.