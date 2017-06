La UEFA estudia imponer un límite salarial para los equipos 'a lo NBA'

NO VEN CLARO LA INTRODUCCIÓN DEL VAR

El ente rector del fútbol europeo, la UEFA, estudiará seriamente la posibilidad de introducir un límite salarial para ayudar a nivelar en el terreno de juego el nivel cada vez más desigual en el deporte, aseguró su presidente, Aleksander Ceferin.

El objetivo del límite sería reducir la brecha entre los clubes más ricos de Europa y el resto, además de impedir que los principales equipos acumulen jugadores en sus plantillas. "Los clubes más ricos solo se están enriqueciendo y la brecha entre ellos y el resto se está agrandando", comentó Ceferin, en una entrevista a la revista semanal Mladina.

¿Límite presupuestario a lo NBA?

"En el futuro tendremos que estudiar seriamente la posibilidad de limitar los presupuestos de los clubes para los salarios de los jugadores", agregó, sin precisar un cronograma específico.

Sobre el asunto de las plantillas 'hinchadas', aseguró que muchos clubes líderes compran futbolistas que no necesitan "y que terminan jugando en ninguna parte". "La introducción de un límite salarial obligaría a los clubes a ser más racionales. Será una gran batalla y ganarla representaría, en mi opinión, un cambio histórico", agregó.

Por otra parte, Ceferin, que sustituyó en septiembre a Michel Platini al frente de la UEFA, dijo también que la organización no tiene planes aún respecto a la introducción de la Asistencia de Video para el Arbitraje (VAR, por sus siglas en inglés) en los partidos.

No acaba de convencerle el VAR

"El VAR necesitará muchas pruebas para convencerme", dijo el dirigente esloveno de 49 años. "No rechazamos la tecnología, pero la UEFA no tiene planes aún para introducir la Asistencia de Video para el Arbitraje (...) no debemos destruir el ritmo del juego dejando que la acción quede parada durante varios minutos cada 10 minutos", añadió.

El sistema de videoarbitraje ha sido usado con frecuencia durante la Copa Confederaciones que se celebra estos días en Rusia, en cuya final se enfrentarán el domingo Chile y Alemania. Si bien la tecnología ha ayudado a los árbitros a tomar la decisión correcta en la mayoría de los casos, ha sido criticada por algunos por parar demasiado el juego.