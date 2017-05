Tremenda 'rajada' de Ángel Haro, presidente del Betis: "Es una vergüenza e indigno que se tire el escudo"

Ángel Haro arremetió contra su plantilla después de la goleada del Leganés al Betis en Butarque. El presidente del equipo verdiblanco pidió disculpas a la afición y anunció medidas "tanto dentro como fuera del vestuario".

"Es una vergüenza y es indigno que se tire el escudo del Betis como se está tirando", afirmó a Betis TV. "Esperaba que hubiera un poco de amor propio y vamos a hacer todos los cambios que haya que hacer para cambiar esto. Pido disculpas a todos los béticos que han venido hasta aquí porque el espectáculo ha sido bochornoso".

"Los jugadores siguen cobrando todos los meses"

Además, Haro comentó que no le valen "excusas": "No me vale la excusa de que los jugadores se relajan, porque siguen cobrando todos los meses".

Antonio Adán, portero del conjunto andaluz, también destacó la poca competitividad del equipo: "El equipo no compite, no muestra carácter".