Toni Grande: "No puedo tener aprecio a Florentino, no va de frente"

Toni Grande, exayudante del técnico Vicente del Bosque en su etapa del Real Madrid y en la 'Roja', concedió una entrevista a 'El Confidencial'. En ella tuvo la ocasión de poder relatar algunas anécdotas ocurridas en el vestuario madridista y de dedicarle algunas palabras a Florentino Pérez.

Dolido por cómo fue su marcha del Real Madrid; no muestra apego por Florentino

El valenciano, que se ha considerado durante toda su vida como madridista, ha admitido que se quedó dolido por como fue su marcha junto con el exseleccionador del equipo merengue: "Sí, sí, fue totalmente injusto. Nos dolió más la forma de cómo nos echaron que no nos renovaran. Nos pusieron en la calle con un desprecio inexplicable. Es decir, lo mismo que hizo el presidente con Fernando Redondo, Figo, Raúl, Casillas".

"Lo que más nos extrañó fue que, después de ir a los actos que del Ayuntamiento y la Comunidad por ser campeones de Liga, dejásemos de entrenar quince días antes de que se cumplieran nuestros contratos. Actualmente, lo que más me entristece del Madrid es la forma de despedir a sus empleados. Es decir, sin el señorío y la caballerosidad que ha sido santo y seña del club a lo largo de su historia. ¡Si yo hablase…!".

"No puedo tener afecto y cariño a un hombre que no te viene de frente y que de la noche al día cambia de parecer como de camisa. Luego hay otra cuestión que considero inadmisible. Me refiero a los que dicen que Vicente y yo no somos madridistas. ¡Cómo no vamos a sentir al Madrid hasta las cachas dos hombres que han estado vinculados al club más de treinta años!".

La decisión de Florentino que cabreó a Raúl

"Así fue. Recuerdo perfectamente lo que pasó en el estadio Luis II, de Mónaco. Cuando quedaba menos de una hora para enfrentarnos al Feyenoord, con el título de la Supercopa en juego, entró Jorge Valdano a la caseta y, dirigiéndose a Vicente, le dijo: “Dígale a Fernando Morientes que no se vista porque va a ser traspasado. Es una orden del presidente y no hay vuelta de hoja”, declaró.

"Al conocer la noticia, la mayoría de los jugadores pusieron el grito en el cielo. Sobre todo Raúl, que para él Morientes es como un hermano. Aquella postura del presidente era inexplicable, porque Fernando podía haber estado en el banquillo junto a los suplentes. Al regresar a Madrid, alguien informó a Florentino del monumental enfado que cogió Raúl y las relaciones entre los dos ya no fueron las mismas".

¿A quién prefiere: Messi o Cristiano?

El exyudante lo tiene claro a la hora de decantarse por uno de los grandes jugadores del mundo del fútbol: "Prefiero a Messi, sin lugar a dudas. En todos los aspectos, el jugador argentino es más completo que el portugués. Vamos, que no hay color", admitió.

La etapa de Zidane como entrenador del Real Madrid

Grande admite que Zinedine Zidane está realizando una gran labor con el Real Madrid, pero que la última palabra la tiene Florentino Pérez.

"En el año que lleva al frente del equipo lo está haciendo sensacional, pero el tiempo que ocupe el cargo de entrenador dependerá de Florentino. Es público que el presidente es quien quita y pone a los entrenadores a su antojo. A las pruebas me remito: en las dos etapas que lleva en la presidencia ya han pasado diez por el banquillo del Bernabéu", afirmó.