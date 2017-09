Tom Cruise ya tiene el 'regalo' que el Atlético le prometió tras la inauguración del Wanda: "Amazing"

El actor Tom Cruise visitó el nuevo estadio del Atleti mientras estaba en obras. El estadounidense pidió que cuando el Metropolitano estuviera listo le mandaran una foto de la inauguración, el club colchonero no faltó a su palabra y le hizo llegar, a través de Twitter, varias fotos. El actor, protagonista de 'Misión Imposible', respondió al club diciendo que el estadio era "asombroso".

. @TomCruise, nos pediste una foto de la inauguración. Aquí la tienes / Tom, you asked us for a photo of the inauguration. Here you have it! pic.twitter.com/asP2c036l4