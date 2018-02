Thierry Henry: "Si Neymar no quiere quedarse a la sombra de Messi debería cambiar de deporte"

El ex delantero francés del Barcelona, que comentaba el partido entre el Chelsea y el Barcelona en una televisión inglesa, se mostró claro en el debate que existe entre Neymar y Messi. Henry cree que todos los jugadores están a la sombra de Messi.

"No sé si Neymar se fue del Barcelona para no quedarse a la sombra de Messi. Lo que sé es que todos los jugadores están a la sombra de Messi. Si Neymar no quiere quedarse en la sombra de Messi debe cambiar de deporte", opinó Henry sobre el debate que existe si Neymar podrá alcanzar el nivel de su ex compañero en el Barcelona.

Así se mostró de contundente Henry asegurando que ahora mismo no hay ningún jugador que haga sombra al argentino del Barcelona, justo una semana antes de que Neymar se enfrente al Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League.