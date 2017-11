FIFA presenta el Telstar 18, el balón oficial del Mundial de Rusia 2018

Adidas ha presentado el balón oficial para el Mundial de Rusia 2018: Telstar 18. Un esférico que supone una de recreación del primer balón que creó la marca para una Copa Mundial.

Siguiendo la línea 'retro' empleada por Adidas en las camisetas, el balón rinde tributo a la Copa del Mundo disputada en México en 1970. Una reinvención de un modelo clásico con un diseño totalmente novedoso en los paneles y con la tecnología más de punta.

“El Telstar original es uno de los balones de fútbol más emblemáticos de todos los tiempos, y además cambió para siempre el diseño de balones. Por este motivo, crear el Telstar 18 y a la vez mantenernos fieles al modelo original supuso para todos nosotros un reto realmente apasionante. La nueva estructura de los paneles y la inclusión de un chip NFC han elevado la innovación y el diseño en el fútbol a cotas muy altas, y ofrece a los consumidores y a los futbolistas una experiencia completamente nueva”, ha declarado el Director de Productos Futbolístico de Adidas.

Introducing Telstar 18 - the Official Match Ball for the 2018 FIFA #WorldCup! pic.twitter.com/nOqseEElQp