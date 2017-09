Tebas: "Neymar no salió del Barcelona por el mercado del fútbol, sino por el mercado del gas"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró que "el mercado del fútbol no se ha vuelto loco", sino que el alza en los precios de los traspasos del último verano se debe a las consecuencias que se han producido debido a la entrada de "clubes Estado que se financian con dinero del petróleo".

Javier Tebas analizó los efectos que ha tenido en el mercado europeo el fichaje de Neymar Júnior y Kylian M'Bappe por el PSG, tras el pago de 400 millones de euros, lo que ha provocado una "inflación de precios".

"El valor comercial de un patrocinio no es el valor de mercado. Turismo de Catar paga una cantidad que no es de acuerdo con el turismo real que tiene. Con eso se esconde un dinero para evitar el control de la UEFA. Hay que aplicar el valor racional de los precios de los patrocinios y ver si vale cien o vale menos. Esto nos puede llegar a la larga a la ruina", dijo Tebas.

"Es increíble que el PSG, siendo una marca que vale cuatro veces menos que el Real Madrid o Manchester United según las publicaciones especializadas, ingrese más comercialmente. Neymar no salió del Barcelona por el mercado del fútbol, sino por el mercado del gas. En el fútbol europeo hay clubes Estado que se financian con dinero del petróleo", confesó.

Para Tebas, el mercado del fútbol "no se ha vuelto loco" este verano, sino que "lo que ha pasado es el efecto de cuando entra un dinero excesivo que no es del sector".

"Una gran masa monetaria de golpe que no es del sector produce efectos inflacionarios. Se ha visto ya en Estados de América Latina. Todo el mundo que entiende de macroeconomía sabía que iba a pasar y ya venía pasando en los últimos años por la política del City, que en cinco años se ha gastado más de mil millones firmando jugadores", declaró.

"La inflación se produce por las políticas de estos clubes Estado y que ha provocado un efecto que me preocupa. No porque se vayan las estrellas, porque si se tienen que ir al Manchester United, que no está dopado, no pasa nada", señaló.

"Si hay clubes Estado que se financian con dinero del petróleo, aquellos como Real Madrid, Barcelona, Juventus o Manchester United, que se financian con ingresos del sector, tendrán que pedir más dinero a la Liga y la UEFA para poder competir. Creo que se está distorsionando todo de forma importante", concluyó Tebas.