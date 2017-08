Un Simeone volvió a vestirse de corto en el césped del Bernabéu 14 años después

GIOVANNI, SU HIJO, EL '9' DE LA FIORENTINA

Simeone se vistió de corto para jugar el trofeo Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. No, no fue Diego Pablo, sino Giovanni, su hijo, que ha fichado este verano por la Fiorentina tras una gran temporada en el Genoa italiano. El jugador, que fue recibido con pitada, no logró anotar ante los blancos.