Simeone: "Me van a valorar por lo que haga mañana y no por lo de estos seis años"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, eludió referirse al posible 'maratón' de partidos que tendrán que afrontar cuando visiten a un Málaga en un campo que "siempre" les ha costado "mucho" y al que afrontarán con la incógnita de saber si podrán mantener el nivel de antes del parón.

"Necesitamos hacer un buen partido en Málaga, un rival complejo, seguramente con algún cambio en estos 15 días que tuvo para trabajar, que cuenta con futbolistas que juegan bien y que en su campo siempre nos ha costado mucho. Imagino un partido peleado y veremos para que lado va", subrayó.

Simeone se centra en el mejor Málaga

El argentino bromeó sobre su duelo generacional con Míchel. "Soy mucho más joven que él", señaló con una sonrisa. "Míchel es un entrenador que ha pasado por muchos equipos dejando un registro y una marca de juego. Le habrán venido bien estos días para trabajar y marcar sus ideas concretas e interpretar lo que tiene en la plantilla para resolver lo que mejor le convenga para su equipo", apuntó.

Además, no hace caso al mal momento malaguista porque siempre ve a su rival cercano a su "mejor" versión. "No me quedo con su situación negativa. Veo sus mejores partidos y desde ahí trato de encontrar los mejores caminos. Es un equipo competitivo y seguramente en casa, jugando como va a jugar, traerá muchos problemas", indicó.

El partido se disputará en el escenario en el que debutó como entrenador del Atlético en enero de 2012. "Siento alegría, emoción y el no alejarme de la realidad, porque me van a valorar por lo que haga mañana y no por lo de estos seis años", confesó.

"Es difícil tras un parón de 15 días analizar como sigue todo que si fuese después del partido ante el Sevilla. A todos nos toca volver a empezar y tenemos que volver a reengancharnos con el campeonato, el equipo y con lo que vaya sucediendo", afirmó sobre las sensaciones tras el parón y el buen momento que atravesaban.

Palabras de elogio hacia Cerci y Juanfran

Además, el partido ante el Málaga les llegará con muchas bajas, lo que no les resta "ilusión, entusiasmo y energía positiva por el momento del equipo". "Intentaremos llevar el partido en un campo como siempre difícil al lugar donde mas cómodos nos sintamos", expresó.

"Cerci lleva trabajando muy bien desde hace bastante tiempo. Al principio no le teníamos en cuenta sobre todo por su condición física, pero está mucho mejor y seguramente nos dará aporte en algún momento de la temporada si le necesitamos", remarcó sobre el delantero italiano, que tendrá que entrar en la convocatoria por la cantidad de bajas.

Finalmente, el 'Cholo' tuvo palabras de elogio para un Juanfran Torres que no está en su mejor año, pero al que ve "muy bien porque es un tipo optimista y siempre ve las cosas del lado bueno". "Toda la competencia que ha tenido aquí y en la selección le fortalece y le pone en mejor predisposición para competir", advirtió.

"El otro día se vio, el equipo le necesitó (por la lesión de Vrsaljko al minuto de partido ante el Sevilla) y lo hizo como si hubiese calentado como el resto. Cada vez que le necesitemos, responderá", sentenció el entrenador rojiblanco.