Simeone: "¿La sanción? Fui muy respetuoso con el árbitro"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, admitió este viernes que estaba "preocupado" con una posible sanción por sus protestas al asistente en el partido del pasado martes ante el Villarreal, pero expuso que "había sido muy respetuoso con el árbitro" y "gracias a Dios" puede estar este sábado en el banquillo rojiblanco frente a Las Palmas.

"Estaba preocupado, porque había sido muy respetuoso con el árbitro en cuanto a la situación que se había dicho. Solo le había comentado el porqué de no haber dejado tirar el tiro libre y terminar la jugada, cuando había amonestado previamente al futbolista del Villarreal por no dejar patear el tiro libre. A partir de ahí se generó lo que se generó y gracias a Dios puedo estar mañana", dijo en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino de este viernes.

"Gameiro se siente cada vez más fuerte"

El argentino remarcó que Kevin Gameiro "se siente cada vez mejor y más fuerte" y no desveló si regresará este sábado al once titular en Las Palmas, un rival que "juega pensando en atacar" y eso lo hace "peligroso". Después de ocho encuentros sin formar parte de la alineación, cinco de ellos de baja por una tendinitis en el aductor y tres de inicio en el banquillo, el atacante galo apunta al once en Las Palmas, según las pruebas del técnico, que, en cualquier caso, no confirmó si será él quien acompañará arriba de Antoine Griezmann.

"Gameiro está evolucionando bien. Ha entrado 30 minutos contra el Espanyol, 30 minutos el otro día (con el Villarreal), ha entrenado todos los días, se siente cada vez mejor y cada vez más fuerte. Y está la posibilidad (este sábado en el once) entre él, Fernando (Torres) y Ángel (Correa) acompañar a Antoine (Griezmann) en el ataque del equipo de mañana", expuso el técnico en rueda de prensa.

Esa duda la resolverá "en consecuencia de lo que perciba y lo que crea que le puede hacer más daño" a su oponente, "sobre todo por las características también del rival", un conjunto del que destacó una virtud por encima de todas: "Juega pensando en atacar y eso es peligroso para cualquier equipo. Entonces, tendremos que llevar el partido donde nos sintamos más cómodos y empezar fuerte". No se prevén rotaciones en la alineación.

"En este momento, lo emocional y lo que te pase por la cabeza vale mucho más que lo que tengas en las piernas. En realidad, lo emocional responde más que las piernas en estos momentos, porque el trabajo lo tienes, el compromiso está y lo que te estés jugando es muy importante", dijo.

"Mañana tenemos un rival que, sobre todo en su casa, tiene un paso más, juega bien al fútbol, tiene una dinámica ofensiva con mucha movilidad y con mucha gente llegando de segunda línea", analizó de Las Palmas, del que repasó que el miércoles en Leganés (3-0) "no han jugado muchos de los chicos que jugarán mañana".

"Por ende, me imagino que estarán frescos y con entusiasmo, así que mañana nos espera un clásico partido de final de temporada, donde el equipo sobre todo que juega en casa tiene entusiasmo y nosotros necesitamos seguir trabajando en el camino hacia el lugar que queremos", añadió en rueda de prensa después del entrenamiento.

"En Leganés han jugado muchos muchachos que han tenido menos minutos posiblemente. Les faltaba Vicente, Mesa, Boateng, Simón, Viera... Muchos futbolistas de los cuales seguramente la mejor versión de Las Palmas la dio cuando ellos estuvieron, así que mañana van a estar. Nos imaginamos un partido duro, difícil y que tendremos que llevar al lugar donde nos haga sentir bien", insistió Simeone.

"El Sevilla está haciendo un año extraordinario"

Ni la presión por detrás del Sevilla por la tercera posición ni la cercanía de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Real Madrid desvían al técnico del encuentro de este sábado: "Lo del Sevilla es muy bueno. Viene haciendo una temporada extraordinaria. En cuanto a lo nuestro, sinceramente no pienso en otra cosa que en cómo resolver mañana el partido y qué es lo mejor que puede tener el equipo para encontrarse con lo que queremos del encuentro".

La mínima ventaja respecto al conjunto andaluz a falta de cuatro jornadas la toma "con lo que hay": "Creo que se está viviendo en la Liga española algo muy bonito, sobre todo en la lucha por la sexta, la séptima y la octava plaza, por la tercera plaza y el primer lugar de la tabla, con todo muy parejo. Está la competición muy bonita".

"Y no me espero menos del Sevilla, que, después de haber estado compitiendo como compitió todo el año, lo haga bien. Tenemos que pensar que ellos quedaron fuera en los octavos de final de la Copa del Rey y de la 'Champions', han tenido mucho más tiempo para estar frescos y llegarán en grandes condiciones al final de temporada. Y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para mantener esa ventaja que es mínima, pero sigue siendo importante", añadió.