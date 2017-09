Simeone: "Nuestro reto sigue siendo el próximo partido y así vamos a estar hasta que me vaya"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció sentirse "bastante identificado con la idea de juego de Marcelino", técnico del Valencia y su rival en Mestalla con motivo de la tercera jornada de Liga.

Tiene características más parecidas a las que nosotros tenemos como grupo", dijo el 'Cholo' en la comparecencia previa al encuentro.

El argentino, que explicó la comparación la realiza en "consecuencia del juego", admitió verse reflejado en algunos conceptos de su idea de juego. "Me siento bastante identificado con la idea de juego de Marcelino y sus equipos. El Villarreal siempre nos ha costado cuando estaba él y no me imagino otro partido distinto en Valencia", añadió.

"No sé quién jugará arriba, puede que lo hagan Zaza y Rodrigo, pero sea quien sea lo hará con mucha intensidad y eso se lo ha dado el nuevo entrenador", añadió Simeone sobre Marcelino, quien dijo precisamente, que "no" quiere ser "el Simeone de ningún sitio".

Analizando las posibles opciones en la alineación, el entrenador rojiblanco no dio pistas aunque avanzó que tiene "la variante de cuatro" para jugar en la parte ofensiva. Pero veremos cómo arrancamos. El de ahora será nuestro segundo entrenamiento de la semana todos juntos. Después decidiré", afirmó.

"Lo mejor de todo es que tengo un plantel muy competitivo con jugadores jóvenes que siempre dan la cara. Espero poder aprovecharlo como entrenador. Iremos adaptando las distintas características en función de cada partido", añadió el 'Cholo', que aplaudió las últimas actuaciones de Gabi pese a no ser titular en Las Palmas la segunda jornada.

"Necesitamos y tenemos la obligación de estar todos disponibles para lo que necesite el equipo. Nuestro reto sigue siendo el próximo partido y así vamos a estar hasta que me vaya", añadió el argentino, que no abandona su proclama de "partido a partido", la cual hizo famosa desde su llegada a la capital de España.

Además, preguntado por su renovación hasta 2020, Simeone se refirió en conjunto a Griezmann, Saúl o él mismo, entre otros. "Creo que los atléticos están felices. Nosotros tenemos ansiedad de volver a competir. Enseguida se ha parado el campeonato y queremos volver. Veo optimismo si miro hacia delante", apuntó.

Por último, Simeone no se quejó de la hora del partido y los posibles 30 grados de temperatura que marcarán los termómetros en Valencia. "Esto es como cuando vas a jugar con los amigos en la plaza y no te acuerdas si hay sol o llueve. Si está el pasto alto o está seco. Es un partido bonito de jugar y lo importante es jugarlo", finalizó.