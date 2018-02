Simeone: "Nos van a tener que matar a uno para que sea penalti"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó, tras el triunfo por 1-0 ante el Valencia, el "gran partido" de su equipo y declaró que les van a tener "que matar a uno para que sea penalti", en referencia a la lesión de Diego Godín por un golpe en el rostro del portero Neto.

Su equipo está a nueve puntos del liderato del Barcelona después de la victoria de este domingo. "Nosotros tenemos que pensar sólo en mejorar nuestros números, en el día a día, en intentar crear más situaciones de gol, a ver si alguna vez nos pueden cobrar un penal. Si la de Godín no es penal.... Nos van a matar a uno para que sea penalti. Queremos crecer como equipo. Es lo único que nos interesa".

"Un gran partido contra uno de los mejores equipos de la Liga, que viene haciendo una temporada extraordinaria. Creo que en todo momento jugamos el partido que queríamos jugar. En el primer tiempo quizá sin tanta profundidad, pero sí llevando el juego donde queríamos lastimar, y en el segundo hicimos un paso más adelante, encontramos el gol de Correa y nos vamos con una victoria", dijo.

Simeone remarcó la importancia del triunfo "por la forma". "Creo que buscamos un equipo con características diferentes, con Correa, con Carrasco, con Costa, con Griezmann, con Koke y Saúl en el medio. Los jugadores hicieron un trabajo equilibrado. Me llevo una satisfacción como entrenador", destacó el técnico argentino.

El Atlético, a la vez, perdió a sus dos centrales titulares, Stefan Savic y Diego Godín, por lesión durante el partido. "Nos reinventamos porque tenemos futbolistas que tienen un orgullo enorme. Giménez entró de cero a cien de la mejor manera, Juanfran también, y son tipos que están para la causa", resaltó.

"Esa es la fortaleza que hemos tenido en todos estos años, un grupo competitivo, que quiere jugar, que siempre está preparado para responder en lo que necesita el equipo. Gabi entró de la mejor manera en el segundo tiempo y me voy muy contento porque se hizo lo que habíamos trabajado", valoró Simeone, que, en cualquier caso, dijo que su equipo aún tiene "cosas que mejorar" en esta temporada.

El gol definitivo lo marcó Ángel Correa. "Ha crecido, está creciendo, tiene mucho más margen de mejora y lo que más contento me pone es su crecimiento en la parte táctica y en su orden futbolístico. Por su talento, por su velocidad, por su juego vertiginoso cuando mejor lo tengas acomodado en un sector mejor puede desarrollar su juego. Cuanto más libre lo dejes posiblemente se encuentra más situaciones comprometidas", expuso.

"Cuando le posicionas en un lugar estamos viendo una versión de Correa que seguramente debe ser de las mejores sin duda desde que llegó aquí a España", continuó Simeone, que remarcó que eso "es mérito absolutamente" del futbolista argentino, que "ha escuchado y ha intentado renovarse desde la posición en el campo".

También habló de Koke: "Es un jugador extraordinario, un líder futbolístico del equipo y lo que más me gustó fue el final del partido cuando él y Griezmann empezaron a sostener el juego del equipo teniendo la pelota, buscando descansar con la pelota y es lo que necesitamos de Koke. Que haya un mal partido o salga en el primer tiempo no me interesa, porque es un jugador extraordinario para nosotros. Su trabajo y orgullo lo hace enseguida reivindicarse".