Simeone, sobre la lesión de Giménez: "Encontraremos las soluciones para esa posición"

DICE QUE NO SE CANSA "DE ALABAR" A SUS JUGADORES

El entrenador del Atlético de Madrid, 'Cholo' Simeone, ha hablado después de que su equipo goleara a la UD Las Palmas (0-5). El técnico rojiblanco destacó la actitud de sus jugadores, que a pesar de la derrota frente al Villarreal, consiguieron una cómoda victoria: "La respuesta del grupo me llena de orgullo, no me canso de alabar a estos jugadores", comentó.