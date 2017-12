Simeone: "Si un jugador como Griezmann me dice que se quiere ir, no pondré problemas"

En una entrevista concedida a 'L'Equipe', Simeone halaga a un Griezmann al que no le cierra la puerta en el caso de que se quiera marchar. El argentino cree que el francés necesita un '9' por delante de él para alcanzar su máximo nivel.

El futuro de Griezmann sigue siendo una incógnita. El francés está envuelto en infinidad de rumores, algo que no parece incomodar a su entrenador.

Simeone, en una entrevista con 'L'Equipe', asegura que "si en algún momento" Griezmann se quiere ir, "no pondrá problemas". El argentino lo explica diciendo que "no es un desagradecido": "Claro que se podrá ir en algún momento, igual que Diego Costa o Arda Turan en su día. No soy un desagradecido".

Además, añade que Griezmann "necesita crecer", razón de más para no poner impedimentos a su salida: "Si hizo todo lo que pudo por mí, como ha hecho Griezmann, diré que no es problema. Sé que necesita crecer".