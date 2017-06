Silvio Berlusconi: "Creo que yo podría convencer a Donnarumma para que se quedase en el Milan"

No es ya el dueño del Milan, pero eso no quita para que Silvio Berlusconi le quite el ojo a la actualidad del club 'rossonero'. Ahora, el nombre propio que hay sobre la mesa de los italianos es el de Gianluigi Donnarumma y la situación de no renovación del arquero de 18 años acabando contrato en 2018. Berlusconi sabe que la situación no es sencilla para el chaval...

"Pongámonos en su piel. Es un niño, de 18 años, y tiene una oferta sensacional de 100 millones de euros. No es fácil de resolver ese dilema a esa edad...", afirma Berlusconi.

Eso sí, Berlusconi también dice que él sabría cómo hacer que Donnarumma se quedase en el Milan: "Podría encontrar la forma de convencerle para que siguiera con nosotros".