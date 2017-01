Sergio Ramos: "Me parece fuerte que el presidente del Sevilla no se ponga en contra de los violentos"

Sergio Ramos atendió a los medios de comunicación con muchos frentes abiertos . Primero, quiso aclarar que no dio ningún escupitajo a Iago Aspas en el partido de Copa del Rey y se mostró incrédulo ante la actitud de Pepe Castro con "los violentos" del Sevilla.

Después de su doblete contra el Málaga, Sergio Ramos atendió a los medios de comunicación para aclarar temas de los que él es protagonista en los últimos días. Primero, pidió "cariño" a los aficionados, "no más hostias y palos".

"Al Bernabéu no lo vamos a cambiar, sabemos cómo es nuestra afición, la respetamos y la queremos así", aseguró a los medios. Además, repasó lo que fue el partido contra el Sevilla, del que afirmó que fue "uno de los mejores partidos" de la temporada, pero no supieron "manejar los últimos cinco minutos".

Mensaje a Pepe Castro

Por último, lanzó dos mensajes claros: uno a Pepe Castro, presidente del Sevilla, y otro a quienes le critican por el escupitajo que, presuntamente, lanzó a Iago Aspas en la Copa del Rey.

"Me parece fuerte que el presidente del Sevilla no se ponga contra los violentos, no merecen respeto", lamentó. Sobre el escupitajo a Aspas, reconoce que "eso sale de Barcelona" y aclara que "ni le da ni se lo tira a él".