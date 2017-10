Sergio Ramos: "Se ha mezclado política y deporte y eso es un error"

El central del Real Madrid y la Selección Española de Fútbol, Sergio Ramos , se ha expresado respecto a la situación que se está viviendo en La Roja asegurando que "ha sido un error mezclar política y deporte" y añade "no me gusta lo que se está viviendo en mi país".

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, destacó las palabras de Felipe VI del pasado martes y calificó como "chapeau" el discurso del monarca tras lo acontecido en Cataluña con motivo de la celebración de un referéndum de autodeterminación el pasado domingo.

"Estamos al tanto de lo que ocurre, por supuesto, y 'chapeau' por el rey. Más que impecable fue un discurso necesario. A mí me gustó independientemente de que sea del Atlético de Madrid", añadió entre bromas por la afición del rey al club colchonero.

Ramos, que reconoció haber vivido una "semana difícil", lamentó que se mezclaran temas políticos con el deporte. "Es el primer error. Aquí hay un buen grupo, pensamos solo en el fútbol y el Mundial de Rusia está por encima de todo. Eso es lo importante", dijo en la comparecencia previa al partido ante Albania.

Sin embargo, el defensa andaluz no regateó las preguntas sobre el tema catalán y ofreció su punto de vista. "Creo que hay gente con un cargo superior que tiene que asumir estas responsabilidades. Nosotros tenemos que centrarnos en el fútbol y no marear con estos temas. Lo importante es el fútbol", reiteró el jugador del Real Madrid.

"Obviamente que nos afecta y no me gusta la imagen que ha dado España a nivel mundial. Quiero que se solucione cuanto antes para disfrutar del deporte en un país libre y democrático como es el nuestro", añadió Ramos, que aseguró "no" haberse "descentrado pese a todo lo ocurrido" desde el pasado 1-O. "Estas semanas malas sirven para sacar conclusiones y mejorar en el grupo. Estamos focalizados en lo nuestro y en poder ganar como sea a Albania para dar un paso más hacia el Mundial", añadió.

Preguntado por su relación con Gerard Piqué, el capitán de 'La Roja' dijo que "no ha cambiado" en absoluto. "Tenemos una relación muy buena a pesar de nuestra forma de pensar, carácter y sentir. Cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y tenemos el derecho de pensar como queremos siempre y cuando estemos en el mismo barco y rememos en la misma dirección", dijo.

"Desde que llegué sabía que iba a ser una semana movidita, no soy portavoz de España pero sí soy el capitán y tengo un rol que es velar por la armonía y el buen rollo del grupo. Formaba parte del papel que tenía que desempeñar esta semana. Evadirnos del ruido porque el fútbol es un deporte para unir", explicó.

"Lo importante es seguir manteniendo el buen espíritu y que lo de fuera no nos distraiga. Es muy difícil jugar un Mundial y estamos muy cerca. Me alegra saber que está todo vendido en el Rico Pérez. Habrá un buen ambiente, tenemos una afición única que nos sigue a cada rincón de España. Esperamos disfrutar de buen ambiente al margen de cualquier cosa", reiteró.

Por último, en lo personal, Ramos dejó claro que cada oportunidad que tiene de vestir la camiseta de España es "un orgullo tremendo". "Es un sentimiento único, disfruto cada día. Ojalá pueda alargarlo y disfrutarlo muchos años más. Pocos escenarios hay más bonitos que un Mundial. Sería mi cuarto Mundial y mis aspiraciones son muy altas", finalizó.