Sergio Ramos, sobre su incidente con Suárez: "En Barcelona dirán que tengo que ir a la cárcel con Puigdemont"

Sergio Ramos, central y capitán del Real Madrid, lamentó la derrota en el clásico frente al Barcelona (0-3) y reconoció que la Liga se ha puesto "complicada, pero para nada imposible".

La victoria del Barcelona frente al Real Madrid refuerza en el liderato al equipo azulgrana, que aventaja en nueve puntos al segundo clasificado, el Atlético de Madrid, y en catorce al conjunto blanco.

"Para nada es imposible la Liga. Mientras exista posibilidad estaremos obligados a pelearla y lucharemos hasta el final. Se nos ha puesto un poco más complicada, somos realistas, pero hay que luchar hasta el final porque está en el ADN de este club", dijo Ramos, que admitió irse "jodido" del Santiago Bernabéu.

"Todo el mundo sabe la repercusión que tiene un clásico y éste pudo ser la guinda del pastel para un grandísimo 2017. Queríamos ganar los puntos para recortar distancias y porque a nivel anímico también nos vendría bien, pero no pudo ser", señaló.

"Por suerte o por desgracia el fútbol no tiene memoria y no te puedes quedar ni en el halago ni en la critica. Hay partidos donde estamos mas acertados y otros menos. No vamos a señalar a nadie. Hemos hecho un año inolvidable y es mérito de todos", manifestó.

"En el partido de hoy se notó el cansancio físico, pero por encima de todo se notó quedarnos con uno menos, algo que es clave. Hay que someter al equipo, dejar espacios y eso lo aprovechan muy bien", comentó.

El central sevillano, capitán del Real Madrid, no quiso entrar a valorar la titularidad de Mateo Kovacic y la suplencia de Isco Alarcón.

"Cada uno tenemos encomendadas unas labores. Mateo ha hecho una buena primera parte y tras una lesión no está igual que en la Supercopa, pero ha hecho un partido impecable. En vez de señalar al compañero hay que respaldarse", dijo Ramos.

"Los equipos los hace Zidane y con Isco buscamos unas cosas. Con él no podemos anular a Messi o marcar al hombre pero ganamos otras cosas. La decisión es del entrenador", manifestó.

Por último, Ramos evitó hablar sobre la posibilidad de que su equipo refuerce la portería en el mercado de invierno y reiteró su confianza en el costarricense Keylor Navas.

"Ese tipo de decisiones no las tomamos los jugadores. Nos pueden pedir o no opinión, pero el vestuario esta orgulloso de Keylor y hoy nos ha salvado alguna vez. En el Madrid siempre tienen los mejores las puertas abiertas", concluyó.