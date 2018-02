Sergio Ramos condena lo ocurrido en San Mamés: "Hay que actuar"

Reacción del futbolista andaluz en las redes sociales tras los graves incidentes sucedidos en las inmediaciones de San Mamés. "El fútbol, el deporte y la sociedad no podemos permanecer indiferentes ante la violencia, el miedo y la pérdida de vidas. Hay que actuar. Hay que impulsar un cambio", dice el tuit del capitán del Real Madrid.

Football, sport and society cannot remain indifferent to violence, fear and the loss of life. We must force change.