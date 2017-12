Semedo explica su bronca con Neymar por primera vez

Nelson Semedo, lateral del Barcelona, explicó en un medio portugués lo que ocurrió en su pelea con Neymar durante un entrenamiento. Fue una de las primeras ocasiones en las que coincidían, algo que chocó a todos, aunque el Semedo le quita hierro al asunto.

"Fue una situación normal, pero tomó otras proporciones. Me molestó en el momento, pero lo entendí porque (Neymar) estaba en un momento difícil y quería salir", asegura.

No solo explicó su bronca, también defendió a Cristiano y su sequía goleadora en Liga, echando la culpa a sus compañeros: "El equipo no está bien y sale penalizado, no creo que sea culpa de él".