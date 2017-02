Sampaoli: "Mi futuro no va a estar involucrado a un rumor mediático"

Sampaoli compareció ante los medios con su futuro en el aire. El argentino asegura que "le apetece" vivir el momento con el Sevilla y no quiso entrar en "rumores mediáticos" sobre si será el sustituto de Luis Enrique en el Barcelona .

El entrenador del Sevilla FC, Jorge Sampaoli, ha asegurado este martes que le "apetece" vivir el presente con su equipo, en el que se juega su continuidad en la Liga de Campeones con la ida de los octavos de final ante el Leicester inglés en el Sánchez-Pizjuán, y ha asegurado que su renovación no depende de "rumores mediáticos" como los que le sitúan en Barcelona como relevo de Luis Enrique Martínez.

"El hecho de que de manera totalmente verbal haya habido interés de alargar nuestra estadía aquí, nos halaga y lo valoramos mucho. Pero lo que nos apetece es vivir el presente, pensar en el futuro con las competiciones que estamos jugando es algo complicado", comentó en rueda de prensa.

Un fútbol cambiante

Pese a estar "muy contento" de ser bien valorado en Sevilla en tan poco tiempo, el argentino recalcó que hay muchos puntos a evaluar del presente para ver "cómo se forja el futuro". "Este partido es el más importante para el equipo y la ciudad, quedar entre los ocho mejores sería una ilusión y pensar en otra cosa sería irresponsable", señaló dando prioridad al choque ante el campeón de Inglaterra.

"Las posibilidades son reales cuando se concretan, ahora son todo momentos. Quizá mañana el Barcelona da un cambio y todo se recompone, o las posibilidades en Sevilla se agotan. Solamente pienso que mi sostén profesional tiene que ver con ganar", comentó al ser preguntado por la posibilidad de que el futuro del banquillo blaugrana tenga algo que ver con su decisión de seguir o no en Sevilla.

"Lo más importante es el Sevilla"

"No, vuelvo a repetir que son todo conjeturas. Si un club pude contratarme o no en junio va a tener que ver con mi presente y no con esta suposición que a lo mejor hace pensar que mi futuro va a estar involucrado a un rumor mediático", reiteró al respecto.

Por otro lado, Sampaoli aseguró que la hipotética marcha del director deportivo, Ramón Rodríguez, Verdejo, sería más complicada para el club. "Lo más importante es el Sevilla. Pero si no está Monchi en el proyecto deportivo habrá que plantearse muchos temas. Es mucho más importante planificar un club sin Monchi que sin Sampaoli, la historia dice que Monchi ha sido clave para el club. Nosotros somos valorados por unos momentos. Nosotros deberemos saber si seremos útiles para el club o no", argumentó.