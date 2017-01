Nasri: "Me gustaría que Zidane fuera mi entrenador, eso significaría jugar en el Real Madrid"

Samir Nasri, jugador del Sevilla, ha hablado para Onze Mondial, donde se ha mostrado contento en su etapa como jugador del conjunto hispalense. "Aquí también soy feliz. Me siento bien. ¡Todo marcha!", reconocía el francés.

Por otra parte, el centrocampista no se arrepiente de no haber venido antes a la liga española. "Decir 'debería haber venido antes' es menospreciar las elecciones que he hecho en el pasado, y no es así. No me arrepiento. la liga es un campeonato muy interesante pero la Premier League me hizo evolucionar mucho", decía Nasri,

El jugador del Sevilla no dudó en deshacerse en elogios con Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, además de reconocer que le encantaría ser entrenado por el francés algún día. "Me gustaría ser entrenado por Zinedine Zidane. Eso significaría estar jugando para el Real Madrid", declaraba Nasri.

Respecto al futuro del Sevilla en Liga, se encuentran segundos en la clasificación por encima del Barcelona, Nasri se mostró optimista con la opción de levantar la Copa de la Liga con el club de Nervión. "Estamos en una Liga más igualada de lo que la gente piensa. Es verdad que hay dos gigantes pero con la Champions, la Copa, los partidos de Liga, los de selecciones... Se pueden hacer cosas. Y con fe nunca se sabe", finalizaba el jugador.