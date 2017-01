Luis Enrique, sobre los errores arbitrales: "Quien gane la Liga será justo vencedor"

SIN INIESTA NI BUSQUETS AL CALDERÓN

El técnico del Barcelona se muestra partidario del rearbitrar sólo en jugadas clave: "No quiero que se pare cada dos minutos". Cree que será clave marcar al Atlético en el Calderón y apuesta por cambios en el once: "Rotaré siempre que pueda". Lucho no podrá contar finalmente con Iniesta y Busquets en la ida de semifinales de Copa del Rey.