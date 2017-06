Roberto Carlos niega las acusaciones de dopaje: "Nunca usé ningún truco"

UNA TELEVISIÓN ALEMANA LE INVOLUCRA EN UNA TRAMA

La televisión alemana ARD, la misma que destapó el escándalo de dopaje ruso, acusó a Roberto Carlos de estar involucrado en una trama de dopaje y el ex del Real Madrid no ha tardado en negar dichas acusaciones. "A lo largo de mis 20 años de mi carrera nunca di positivo. Siempre he abogado por el juego limpio y leal", dice.