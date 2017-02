El Real Madrid responde al alcalde de Vigo: "Sus afirmaciones no solo están fuera de lugar sino que son rotundamente falsas"

El club blanco ha emitido un comunicado oficial después de que Abel Caballero, alcalde de Vigo , asegurara que el Real Madrid había cuestionado las medidas de seguridad establecidas en Balaídos. "El Real Madrid C. F. no ha cuestionado en ningún momento las medidas de seguridad establecidas en el estadio de Balaídos", ha indicado el club madridista.

El Real Madrid, a través de un comunicado oficial, ha respondido al alcalde de Vigo, Abel Caballero, y ah asegurado que las declaraciones del edil asegurando que el club blanco había cuestionado las medidas de seguridad en Balaídos son "rotundamente falsas" y están "fuera de lugar".

Comunicado del Real Madrid:

1. El Real Madrid C. F. lamenta las desafortunadas declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en las que asegura que este club despreció las medidas de seguridad exigidas para la disputa del partido Real Club Celta de Vigo-Real Madrid C. F.

2. Estas afirmaciones del alcalde no solo están fuera de lugar sino que son rotundamente falsas, porque el Real Madrid C. F. no ha cuestionado en ningún momento las medidas de seguridad establecidas en el estadio de Balaídos.

3. El Real Madrid C. F. quiere dejar muy claro que, tras conocerse la posibilidad de suspenderse el partido, con más de 30 horas de antelación, propuso a la Liga de Fútbol Profesional tres alternativas: primera, que se estudiara la posible reparación de la cubierta del estadio dañada; segunda, la posibilidad del cierre de la grada afectada; y tercera, si las dos anteriores no eran posibles, estudiar la designación de otro estadio cercano para la disputa del partido. Estas propuestas buscaban evitar que la suspensión del partido perjudicase a las cuatro competiciones, por el efecto dominó existente entre ellas, así como los enormes perjuicios económicos producidos en todas las televisiones del mundo y que tendrán su repercusión en los próximos concursos de la venta de los derechos de televisión.