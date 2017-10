El Real Madrid prepara el choque ante el Fuenlabrada con 12 ausencias

Tras los premios 'The best'

El técnico Zinedine Zidane estrenó su premio "The Best" Entrenador que le concedió este lunes la FIFA con una sesión de trabajo marcada por las múltiples ausencias. Hasta mañana, no podrá contar con el grueso de la plantilla para preparar el regreso del Real Madrid a la Copa del Rey.

Por eso, tuvo que llamar a varios jugadores del filial (Tejero, Manu Hernando, Quezada, Cristo, Óscar y Franchu), del juvenil A (Moha) y con el portero Luca Zidane, que se entrenó junto al resto de guardametas.

De los lesionados, Garteh Bale se ejercitó en solitario por el césped de uno de los campos de la Ciudad Deportiva de Valdebebas e hizo ejercicios sin balón, mientas que Carvajal, Navas y Kovacic continuaron su recuperación alejados del grupo.

Zidane dirigió un entrenamiento marcado por un circuito de carrera continua por los campos 1,2 y 3 antes de que el balón tomara protagonismo, según informa la web oficial del Real Madrid. Después, finalizaron la sesión con un partido en espacios reducidos.