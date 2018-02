Raúl: "Zidane es el mejor entrenador para el Madrid y me gustaría que siguiera"

Raúl González tiene claro que no va a "terminar ningún ciclo" en el Real Madrid , pese a que esté viviendo "un año irregular" y pidió seguir "confiando" en la plantilla de Zidane : "El equipo va a dar muchas alegrías".

CREE QUE NO VA A TERMINAR "NINGÚN CICLO"

"No creo que vaya a terminar ningún ciclo, la valoración final hay que hacerla al final de la temporada. Es verdad que está siendo un año irregular porque estamos lejos de pelear por la Liga, estamos eliminados de la Copa, pero nos queda la 'Champions', donde tenemos un buen resultados y podemos pasar y tener mucha confianza", expresó Raúl en rueda de prensa en Montecarlo, donde ha acudido para la gala de los Premios Laureus, de cuya Academia es miembro.

El madrileño pidió ser cauto con afrontar cambios profundos si las cosas no salen. "Si miramos la plantilla, tienen jugadores de mucha calidad en los que hay que seguir confiando porque nos van a dar muchas alegrías y todavía tienen mucho fútbol", comentó. "Hay que ser objetivos y ver la calidad que tienen, las edades. En todos los equipos hay cosas que renovar, pero viendo la que hay actualmente, creo que la gran mayoría va a estar en la próxima temporada", agregó al respecto.

"Todavía queda Liga y poco a poco el equipo va sumando puntos. Queda Liga para todos, para el Barcelona, el Atlético y para el Real Madrid. El equipo está dando sensaciones muchísimo mejores que en los últimos partidos y estamos más contentos porque el nivel individual de la plantilla es muy alto", admitió el exjugador.

"Es sorprendente lo que está haciendo Zidane, llleva dos años como entrenador y ha ganado dos 'Champions', una Liga y otros muchos trofeos. Es el mejor entrenador para el Real Madrid y yo quiero que continúe", añadió sobre el entrenador francés, del que recordó que tiene "contrato" y que él le ve "tranquilo y confianza y es lo que transmite cada habla".

De Cristiano Ronaldo, nominado al Laureus al mejor deportista, le calificó como "uno de los mejores de la historia del fútbol y del Real Madrid" pese a que no "empezó bien el año" y que no se desprendería de Benzema. "Me quedaría con todos. Hay que hacer una valoración a final de temporada y ver lo que quiere el club y escuchar a jugadores", recalcó.

Sobre la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el PSG, cree que aún hay que "esperar", pero apostó por su exequipo. "El PSG es un muy buen equipo, con buenos jugadores, no sólo Neymar, Cavani y Mbappé. Se presenta un partido muy interesante", advirtió.

Sobre el PSG: "Es el partido del año"

"Antes del sorteo, todo el mundo podía pensar que el PSG lucharía por el título. Ahora un gran favorito se va a quedar fuera y tenemos un buen resultado, pero no es definitivo. Va a ser el partido del año, con un gran ambiente, pero en esos partidos el Real Madrid demuestra que en las grandes citas da la cara y lo hace muy bien", puntualizó Raúl.

Para este, en la ida "se vio un partido igualado" y que cuando parecía que los de Unai Emery "podían marcar el 1-2", el equipo blanco "sacó la casta y el Bernabéu y se llevó una gran victoria merecida". En los grandes días hay que dar un gran rendimiento y los jugadores y el entrenador saben como se deben jugar estos partidos. Esperemos que en París hagamos un gran partido", deseó.

Y en caso de eliminación no dudó en decir que "está claro que no seria una de las mejores" temporadas del Real Madrid, del que recordó que en los últimos años "nunca ha ganado muchos títulos en muchos momentos". "Estamos vivos y con energía para pelear en la Liga y vamos a ver esa eliminatoria de Champions", opinó.

Además, el exdelantero dejó claro que la posible llegada de Neymar al Real Madrid es una "especulación", aunque sí se refirió a un compatriota suyo, Vinicius Jr, que "es muy bueno y joven". "No estoy seguro si estará con el primer equipo, pero tiene mucho talento y estamos felices con él", remarcó.

"Cuando quieres ganar la 'Champions' tienes que ganar a los mejores y los equipos ingleses están rindiendo muy bien y son muy peligrosos. Este año están muy fuertes", afirmó preguntado por futuros rivales en el máximo torneo continental.

"España cuenta con buen equipo para Rusia"

En cuanto al Mundial de Rusia, Raúl no escogió quien podría ser la estrella porque es "sobre equipos y no sobre jugadores". "Alemania, Brasil, Argentina y España tienen tienen grandes talentos, todos los equipos los tienen", aclaró, deseando que España "sea de nuevo campeona" porque cuenta "con muy buenos jugadores y tienen una muy buena oportunidad" en Rusia.

Finalmente, fue preguntado por su famoso gesto mandando callar al Camp Nou en un Clásico y que repitió Gerard Piqué en el pasado derbi contra el Espanyol, lo que estuvo cerca de costarle una sanción. "Siempre lo he dicho, tengo un respeto y grandes amigos en Barcelona. La rivalidad es importante y buena, cuanta menos importancia se dé a algunas cosas, mejor", zanjó.

El exjugador forma parte de la Academia Laureus y trabaja en el programa Laureus Sport for Good, que usa el deporte para erradicar los problemas sociales a los que se enfrentan los niños. Sobre este papel, el madrileño destacó que "es un gran honor ser miembro de la Academia" y estar "rodeado de grandes deportistas". "He tenido el privilegio de poder aportar en muchos proyectos y tuve la oportunidad de hacerlo en Nueva York y en Miami", señaló.