Ramos: "Nosotros no hablamos de los árbitros ni vamos a poner ningún tuit"

Sergio Ramos aprovechó para 'acordarse' de Piqué en zona mixta tras el partido frente a las Palmas. El defensa fue preguntado por la actuación arbitral pero no quiso entrar en polémicas. Aún así, dejó un 'recado' a Piqué: "No vamos a hablar de los árbitros ni vamos a poner ningún tuit".

La polémica en el partido frente al Villarreal (2-3) trajo varias reacciones. Primero fue el presidente del Villarreal, Fernando Roig, quien acusó que el colegiado de salir del estadio de La Cerámica con bolsas del equipo blanco.

Luego fue Piqué el que subió a Twitter noticias de varios diarios comparando las distintas decisiones arbitrales en los que el Barça salió perjudicado según su criterio.

Tras el partido frente a Las Palmas, Sergio Ramos no quiso entrar en el debate y evitó las preguntas de los periodistas, no sin aprovechar la ocasión para acordarse de Piqué: "Nosotros no vamos a poner ningún tuit", señaló Ramos.