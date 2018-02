Rabiot: "Sabemos que Neymar tiene privilegios, Mbappé también, pero no me molesta"

Adrien Rabiot, jugador del PSG, opinó sobre el partido que le viene a su equipo el próximo miércoles frente al vigente campeón de la Champions, el Real Madrid.

El francés, pieza clave en el esquema de Emery, cree que la eliminatoria está al 50%, aunque cree que el Madrid llegará "sobremotivado. "Van a querer salvar su temporada, estarán sobremotivados, tienen mucha experiencia y nosotros algo menos", asegura.

Además, desveló que Neymar y Mbappé, los fichajes estelares de los parisinos en verano, gozan de "algunos privilegios", algo que no parece molestar a Rabiot: "A mí no me molesta, no estoy celoso de ninguno".