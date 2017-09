Quejas y golpes de calor por las altas temperaturas y por el horario en el Sánchez Pizjuán

Varios aficionados que asistieron al partido que enfrentó al Sevilla y al Málaga en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán necesitaron asistencia médica por parte de los servicios sanitarios debido a las altas temperaturas, especialmente en aquellas zonas de la grada en las que no daba la sombra.

Las temperaturas superaron los 32º, aunque la sensación era muy superior en aquellos sectores donde el sol era intenso. Como consecuencia, las personas que estuvieron presentes en el estadio no han dudado en mostrar sus quejas a LaLiga por la decisión de programar el encuentro a las 16:15 horas.

En esa línea ha abundado Eduardo Berizzo, que en rueda de prensa ha revelado su molestia por el horario escogido para la celebración del encuentro. "Los que menos riesgos han corrido han sido los futbolistas, pero la gente se llevó tres horas en un horno, con una temperatura altísima sin estar entrenada para ello y soportando una temperatura extremadamente alta. No hay que ser muy inteligente para saber que en Sevilla a las cuatro de la tarde hace calor. No creo que las televisiones tengan la necedad de no darse cuenta, porque además afecta al juego y los partidos no son dinámicos ni ágiles, por lo que la elección de la hora es totalmente contraproducente", manifestó.

Esta es la consecuencia de que @LaLiga se juegue a los horarios que Tebas exige. Golpe de calor a 34 grados en el Pizjuán. Vergonzoso pic.twitter.com/0vnhfLiJZw — Tomás Jiménez (@TomasJimenezSz) 30 de septiembre de 2017

🌡️Técnicos del SAMU atienden a niños por la calor y parte del público se marcha. El Sánchez Pizjuán a las 16.15 h. Los horarios de @LaLiga. pic.twitter.com/6b5BNrjtnR — Juanfran García (@juanfrangar) 30 de septiembre de 2017

Varios aficionados en el Pizjuan atendidos por golpe de calor, es que poner en Sevilla con esta calor un partido a las 4 la tarde😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪 — León. RM⚽(12🏆) (@LeonRMA1990) 30 de septiembre de 2017