¿Qué pasa con el presupuesto del Rayo Vallecano?

En dicho presupuesto no aparece la partida dedica al fondo por el descenso que recibe todo equipo que pierde la máxima categoría en su primer año.

¿Por qué no aparece dicha partida en el presupuesto? Sí aparece, aunque no con el nombre debido. La explicación que Onda Cero ha podido recabar es que en dicho presupuesto hay un error de la persona que lo ha redactado. Como se puede observar hay una partida llamada “Deterioro y resultado por enajenaciones” con una cantidad asignada de 4 millones de euros. Y sobre ella otra partida llamada “Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero” de 601.000 euros. Pues bien las cantidades deberían ser al revés y por tanto la partida de “Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero” tendría una cantidad asignada de 4 millones de euros.

Y aquí viene la explicación que ofrece el Club. Cuando el Rayo Vallecano termina la temporada pasada se pone en comunicación con La Liga para conocer qué cantidad de dinero recibiría por el descenso. Desde La Liga se le comunica al Rayo que no saben la cantidad exacta pero que la cifra estará entre 8 y 9 millones de euros. Por este motivo el Rayo decide ponerse en la situación de que recibirá 8 millones y piensa que todavía este fondo se recibe en 2 temporadas y asigna la cantidad de 4 millones a la partida anteriormente citada. Desde esta temporada este dinero se recibe todo junto y por tanto la partida reflejada debería haber sido de 8 millones.

La conclusión es que el dato del dinero que recibe el Rayo por el descenso si aparece en el presupuesto publicado por el Rayo pero bajo el nombre de otra partida, erróneamente colocado, y en la mitad de su cuantía.

Este error, me dicen, será subsanado de cara a la Junta de Accionistas que debe celebrarse en fecha aún por determinar. En dicha Junta se presentará el presupuesto correcto con los datos concretos. Según ha podido saber Onda Cero la cantidad final que recibe el Rayo Vallecano por descender a la Liga 1,2,3 es de 9,4 millones de euros.

Otra de las preguntas que me han trasladado hoy algunos aficionados ¿por qué en los presupuestos de Levante y Getafe si aparecen los datos concretos del dinero recibido? La respuesta es que esos presupuestos ya han sido aprobados en Junta y por tanto el Rayo hará lo mismo una vez se celebre dicha Junta rayista. Y otra pregunta ¿por qué el Rayo hace ese presupuesto en julio? La respuesta es que la Liga exige tener dicho presupuesto como requisito para inscribirse en la competición. Y ya la última pregunta para la que no tengo respuesta, ¿por qué el Rayo publica un presupuesto que sabe que puede llevar a error sin una nota aclaratoria? Pues no lo sé, habría sido tan fácil como publicar dicho presupuesto y debajo incluir una aclaración. Pero esto ya es opinión, lo demás, información.