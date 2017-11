El PSG da un golpe a la Liga francesa en el campo del Mónaco

El París Saint Germain propinó un golpe de autoridad en la Ligue 1 y ganó en el estadio Luis II al Mónaco (1-2), que perdió la segunda plaza en la clasificación en beneficio del Lyon y que se distancia en nueve puntos del liderato.

El cuadro de Unai Emery se mostró superior a su adversario, notablemente superado en diversos momentos del choque aunque al final recuperó sus opciones con el tanto de Moutinho y recurrió a la fe para intentar enmendar el partido.

Cuarta victoria consecutiva

El París Saint Germain encauzó su cuarta victoria seguida a los nueve minutos en una triangulación que inició Adrien Rabiot, que prolongó el alemán Julian Draxler para asistir al uruguayo Edinson Cavani, que envió la pelota a la red. El gol del sudamericano, el decimosexto en la Ligue 1, dejó tocado al Mónaco y alentó a los visitantes.

Neymar pudo marcar el segundo pero su disparo pegó en el poste. Y después, el brasileño Jemerson sacó bajo palos un tiro de Kylian Mbappé, que se enfrentaba a su exequipo. El segundo gol llegó en el minuto 52 y fue de penalti, indicado al maliense Almany Touré, que agarró a Neymar.

El exjugador del Barcelona fue el encargado de lanzarlo. No hubo dudas. Dejó claro que los tiros desde los once metros son cosa suya. No falló Neymar que amplió la ventaja parisina. El Mónaco se mostró impotente e incapaz de reaccionar. Sin embargo, se metió de nuevo en el partido gracias a una acción a balón parado.

Nueve puntos de diferencia

Al borde del área. El portugués Joao Moutinho lanzó a puerta pero la pelota rebotó en Mbappé, confundió al meta Areola y alcanzó la red. Aún así, no dio la sensación el Mónaco de confiar en la igualada. El triunfo parisino pudo ser mayor, pero sus acciones de ataque carecieron de acierto.

El Paris Saint Germain amplía a nueve su renta en el liderato. La diferencia de goles aparta al Mónaco de la segunda plaza, en favor ahora del Lyon, que goleó a domicilio al Niza (0-5).