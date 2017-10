Presiones al Barcelona a través de las redes sociales para que no se dispute el partido ante Las Palmas

El FC Barcelona está recibiendo numerosas presiones desde las redes sociales para que no se dispute esta tarde el partido contra Las Palmas, en mensajes que apelan a la "dignidad", después de algunos incidentes en colegios donde se está votando el referéndum para la independencia de Cataluña, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Uno de los últimos aspirantes a la presidencia del FC Barcelona, Toni Freixa, ha dicho en su cuenta de Twitter: "Por dignidad y solidaridad con la población de Cataluña no podemos jugar fcbarcelona.cat".

"El Barcelona no tiene que jugar como protesta por la inadmisible represión que está sufriendo Cataluña", ha escrito en su cuenta Agustí Benedito, dos veces aspirante a la presidencia y que ha impulsado un voto de censura contra la junta de Josep Maria Bartomeu, que finalmente no ha prosperado por falta de apoyos.

